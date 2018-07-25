Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.
Рассмотрение дела по существу в Таганском суде Москвы от компании «Живая фотография», которой принадлежит Posters & Legends, назначено на 30 июля. Компания оценивает ущерб от блокировки интернет-магазина дизайнерских фотопостеров Posters & Legends в 500 тысяч рублей, но пока не требует от Роскомнадзора компенсации.
Posters & Legends был заблокирован 19 апреля, через три дня после того, как Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в Росси. Истец требует признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать ведомство восстановить доступ к сайту Posters & Legends. Сейчас он открывается только через VPN, сообщает VC.ru.
Как объяснил адвокат Данил Бухарин, компания хочет добиться признания действий ведомства незаконными.
Рассматривать иск будет судья Юлия Смолина, принимавшая решение о блокировке Telegram.
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