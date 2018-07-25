Госдума приняла во втором чтении пакет из семи законопроектов о специальных административных районах (САР), которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Пакет законопроектов был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации от Приморья и Калининградской области. Планируется, что Госдума примет пакет законопроектов в третьем чтении 26 июля.

Законопроекты предусматривают наделение одного из федеральных органов власти функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере функционирования САР, а также создание соответствующим субъектом РФ в каждом САР управляющей компании, которая будет обеспечивать функционирование САР. Контроль над деятельностью управляющей компании будет возложен на власти субъекта РФ.

Ко второму чтению законопроектов была принята поправка, согласно которой стать международной компанией, зарегистрированной в спецрайонах, смогут только иностранные юрлица. Местонахождение международной компании должно быть в пределах САР, следует из принятых во втором чтении поправок. Кредитные и некредитные финансовые организации, операторы платежных систем не будут регистрироваться в качестве резидентов САР.

«Принципиальное изменение — то, что сузили предмет регулирования будущего закона, установив, что его действие распространяется исключительно на иностранные компании», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Статус международной компании предоставляется иностранному юрлицу одновременно с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если это юрлицо подало заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника САР и приняло на себя обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный объем инвестиций, необходимый для получения статуса международной компании, составляет 50 млн рублей. Минимальный срок, в течение которого должны быть произведены инвестиции, составляет шесть месяцев с даты госрегистрации международной компании. Международная компания вправе без согласия управляющей компании возложить исполнение своего обязательства осуществить инвестиции на территории РФ на любое лицо из группы лиц, в состав которой входит данная компания.

Во втором чтении к юрлицу, претендующему на статус международной компании в спецрайонах, добавились требования о его регистрации (или создании) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ). Предусматриваются особенности госрегистрации международной компании в порядке смены юрисдикции.

Другим законопроектом устанавливается особый режим налогообложения международных компаний. Обложение налогом таких компаний будет происходить по следующим ставкам: 0% по доходам, полученным международной компанией в виде дивидендов, при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов компания владеет не менее одного года на праве собственности не менее чем 15% в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов; 5% — по доходам, полученным иностранными лицами по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями.Прописанные в документе налоговые ставки будут применяться в отношении доходов, полученных компанией до 1 января 2029 года.

В редакции первого чтения была принята норма, предусматривающая возможность для зарегистрированных в САР компаний проводить некоторые виды расчетов (валютных операций) без использования банковских счетов в уполномоченных банках без ограничений по сумме операции. Однако ко второму чтению норма была скорректирована — иностранные юрлица на территории РФ смогут осуществлять расчеты в наличной иностранной валюте и валюте РФ в пределах 100 тыс. рублей. Эта норма будет действовать для всех нерезидентов на территории РФ.

