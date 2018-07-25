Сооснователь и генеральный директор QIWI Сергей Солонин, выступая на лекции в Московской школе коммуникаций MACS, заявил, что интерес к биткоинам у него возник после истории с техническим директором компании, который тайно майнил криптовалюту при помощи терминалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Rusbase.

О майнинге Солонин узнал от начальника службы безопасности, который заявил, что терминалы самообслуживания QIWI в ночное время испытывали серьезную нагрузку. По словам бизнесмена, проверка показала, что криптовалютой занимался его технический директор. «Он за три месяца намайнил 500 тысяч биткоинов, и это стоило 5 миллионов долларов. А сейчас это миллиарды», — заявил Солонин.

По словам бизнесмена, он попросил технического директора вернуть полученные при помощи ресурсов компании биткоины и объяснить суть процесса. Однако тот не стал ничего возвращать и уволился.

Как объяснил Солонин, прямого убытка QIWI техдиректор не нанес, если не считать арендодателей, «которые где-то там платят за электричество».

Солонин не назвал имени технического директора. По его словам, позже он попытался майнить на оборудовании, но компьютеры на тот момент уже не справлялись.

В 2011 году биткоин стоил от 10 до 30 долларов. Позже курс криптовалюты значительно вырос. По состоянию на 25 июля 500 тыс. биткоинов стоят 256,7 млрд рублей (4 млрд долларов).



Поскольку эмиссия биткоина ограничена суммой в 21 млн единиц, из слов Солонина следует, что его технический директор уже в 2011 году (когда криптовалюты было выпущено значительно меньше) владел 2,4% всего потенциального рынка, указывает газета «Ведомости». Для сравнения: состояние основателя биткоина Сатоши Накамото, по различным данным, оценивается примерно в 1 млн биткоинов.