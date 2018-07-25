Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев избран председателем наблюдательного совета Россельхозбанка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Патрушев входит в состав набсовета с 2010 года. До назначения на пост министра он занимал пост председателя правления РСХБ.

Также членами набсовета являются Олег Богомолов, Аркадий Дворкович, Андрей Иванов, Борис Листов, Дмитрий Пристансков, Владимир Стржалковский, Мухадин Эскиндаров и Михаил Генис.