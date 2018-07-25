Эскалация мировых торговых споров может привести к замедлению темпов роста мирового ВВП в 2019 году на 0,4 процентного пункта — до 2,8% с ожидаемых 3,2%. Такие данные обзора международного рейтингового агентства Fitch приводит ТАСС.

По мнению агентства, в торговых войнах больше всего пострадают экономики США, Канады и Мексики. Так, темпы роста ВВП в США и Канаде могут снизиться на 0,8 и 1 п. п. в 2019 и 2020 годах соответственно, а темпы роста экономики Мексики могут замедлиться на 1,7 и 1,5 п. п. в 2019 и 2020 годах.

Кроме того, под удар может попасть и экономика России, темпы роста которой от торговых войн могут сократиться на 0,6 п. п. в 2019 году и на 0,7 п. п. в 2020 году. При этом на экономику Китая торговые споры повлияют в меньшей степени: агентство ожидает замедления роста ВВП этой страны только на 0,3 п. п. в 2019 и 2020 годах.

Страны Евросоюза также практически не ощутят последствий торговых конфликтов: в следующем году рост экономики стран ЕС может замедлиться только на 0,1 п. п., а в 2020 году даже получит прирост в 0,1 п. п. от уровня базового сценария, полагает Fitch.

В начале июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет 2,8 млрд евро в год.



Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что страна введет пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если те не уберут торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории США. Агентство Bloomberg сообщало, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на 300 млрд евро.