Европейский союз готовит ответные меры в отношении пошлин на товары из США, если переговоры между двумя сторонами на этой неделе не завершатся успехом. Об этом заявила еврокомиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем. По ее словам, ответные меры ЕС затронут товары на сумму около 20 млрд долларов, новые пошлины не будут взиматься с потребительских товаров.

Это будут такие товары, как сельскохозяйственные продукты, машины, высокотехнологичная продукция и другое. «Мы надеемся, что это не произойдет, и мы сможем решить проблему. Если нет, то комиссия подготовит довольно длинный список из американских товаров», — заявила она шведской газете Dagens Nyheter.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер находится в Вашингтоне на переговорах с американской администрацией, чтобы снизить напряженность между двумя сторонами в торговой войне. СМИ считают, что главной целью Юнкера является убедить президента США Дональда Трампа не взимать пошлины на европейские автомобили.