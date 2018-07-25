Расширенное предложение банка позволяет клиентам эффективно управлять личными сбережениями и легко подобрать подходящий продукт:

Вклад «Лидер»

Классический депозит с процентной ставкой до 7,44 % в рублях

Вклад «Лидер плюс»

Сочетание опций частичного снятия и льготных условий досрочного расторжения

Вклад «Лидер мультивалютный»

Пополняемый мультивалютный вклад с возможностью совершения конверсионных операций по курсу Банка

Вклад «Лидер актив»

Вклад с суммой открытия от 30 000 RUB/ 500 USD , опцией пополнения и свободным доступом к средствам до суммы неснижаемого остатка

Подробно ознакомиться с условиями банка по депозитам можно на сайте банка в разделе «Вклады».