С 25 июля 2018 года в Экспобанке введены в действие новые условия по депозитам/
Расширенное предложение банка позволяет клиентам эффективно управлять личными сбережениями и легко подобрать подходящий продукт:
- Вклад «Лидер»
Классический депозит с процентной ставкой до 7,44 % в рублях
- Вклад «Лидер плюс»
Сочетание опций частичного снятия и льготных условий досрочного расторжения
- Вклад «Лидер мультивалютный»
Пополняемый мультивалютный вклад с возможностью совершения конверсионных операций по курсу Банка
- Вклад «Лидер актив»
Вклад с суммой открытия от 30 000 RUB/ 500 USD , опцией пополнения и свободным доступом к средствам до суммы неснижаемого остатка
Подробно ознакомиться с условиями банка по депозитам можно на сайте банка в разделе «Вклады».
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