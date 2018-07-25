Криптоэксперт Джон Макафи заявил, что даст 100 тыс. долларов любому, кто сможет взломать его кошелек Bitfi – предположительно, «неуязвимое для взлома» устройство для хранения криптовалюты, о котором он в последнее время постоянно пишет в соцсетях.

«Всем скептикам, заявляющим, что «ничто нельзя сделать неуязвимым для взлома», и кто не верит, что мой кошелек Bitfi – это действительно первое невзламываемое устройство в мире... Даю награду 100 тысяч долларов любому, кто сможет его взломать. Пускай деньги говорят, а трепачи идут лесом», - цитирует Ttrcoin заявление Макафи.

По словам маркетинговой команды Bitfi, эта программа предназначена для того, чтобы продемонстрировать всем, что заявления о неуязвимости кошелька Bitfi абсолютно правдивы. При этом, чтобы взломать Bitfi, его нужно сначала купить, а также дополнительно заплатить 50 долларов, чтобы загрузить в кошелек криптовалюту.

Еще одно требование – все попытки взлома должны быть публичными, что должно помочь другим соискателям добраться до награды Макафи. Bitfi подчеркивает: это не награда за ловлю багов. Компания утверждает, что, если кому-то удастся-таки взломать устройство, это не баг, а скрытый сюрприз.