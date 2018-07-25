Немецкий Deutsche Bank в среду опубликовал отчет за второй квартал со снижением чистой прибыль на 14% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль во II квартале составила 401 млн евро по сравнению с 466 млн евро в прошлом году.

За первые шесть месяцев 2018 года прибыль до налогообложения составила 1,14 млрд евро, а чистый доход 521 млн евро, сообщается в отчете. Руководство банка по-прежнему намерено сократить число сотрудников до уровня ниже 93 тыс. человек к концу 2018 года и ниже 90 тыс. человек к концу 2019 года.

По словам исполнительного директора Кристиана Зевинга? банк определил 167 мер по экономии средств, которые будут реализовываться постепенно. «Мы вносим важные изменения в наши основные направления деятельности, как и обещали, и мы движемся в правильном направлении по затратам», — сказал Зевинга в своем обращении после публикации квартального отчета.

Deutsche Bank находится в стадии реструктуризация и сокращения расходов под управлением нового исполнительного директора Кристиана Зевинга, который сменил в марте на этом посту Джона Крайана. Прошлый год Deutsche Bank завершил с убытками — уже третий год подряд. В 2016 году минус составил 1,4 млрд евро, в 2015-м — 6,8 млрд, что стало худшим показателем в истории.