Чистая прибыль банка «Восточный» по РСБУ в первом полугодии составила 2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Активы банка в первом полугодии выросли на 17 млрд рублей и составили 249 млрд.

Кредитный портфель за вычетом резервов в полугодии увеличился на 2 млрд рублей, отмечается улучшение качества кредитного портфеля.

Чистый процентный доход банка вырос на 18,8%. Комиссионные доходы банка увеличились на 16,7%.