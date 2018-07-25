Активы банка в первом полугодии выросли на 17 млрд рублей.
Чистая прибыль банка «Восточный» по РСБУ в первом полугодии составила 2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Активы банка в первом полугодии выросли на 17 млрд рублей и составили 249 млрд.
Кредитный портфель за вычетом резервов в полугодии увеличился на 2 млрд рублей, отмечается улучшение качества кредитного портфеля.
Чистый процентный доход банка вырос на 18,8%. Комиссионные доходы банка увеличились на 16,7%.
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