Финансирование по льготной ставке предоставлено в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Также, в качестве части обеспечения по кредиту привлечена гарантия АО «МСП Банк» в сумме 45 млн рублей, гарантийная поддержка предоставлена в рамках Национальной гарантийной системы.

Финансовая поддержка позволит компании увеличить объем выпускаемой продукции, в намеченные сроки обеспечить заказчиков необходимым ассортиментом пряжи и сохранить дальнейшее устойчивое развитие производства.

ООО «Пехорский текстиль» – российское промышленное предприятие с более чем двадцатилетней историей. В линейке выпускаемой предприятием продукции – более ста видов пряжи для ручного и машинного вязания. Предприятие также выпускает наборы для творчества, в том числе для плетения макраме, вязания крючком кружев, валяния. Продукция компании реализуется на территории России, в странах СНГ, Европы и Азии. Также изделия фабрики экспортируются в США, Канаду и Австралию.