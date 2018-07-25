Авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20%, пишет «Коммерсант».



«Аэрофлот» с 26 июля увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы (кроме «Победы», не находящейся под коммерческим управлением перевозчика), следует из письма перевозчика турагентам. Повышение составит 200 рублей на полетный сегмент для экономкласса и «комфорта» и 400 рублей для бизнес-класса. Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже. В «Аэрофлоте» отказались от комментариев.

В OneTwoTrip и Biletix подтвердили получение письма. В Biletix говорят, что не планируют компенсировать рост сбора за свой счет, цены на билеты перевозчика вырастут на размер надбавок. Ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20–40 евро на международных рейсах, говорят источники издания на туристическом рынке. В телеграмме Qatar Airways говорится о поэтапном повышении тарифов с 28 июня. «Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%», — считает собеседник издания.

Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива.

Однако пока далеко не все авиакомпании собираются увеличить топливный сбор. В «Северном ветре» и Azur Air издание заверили, что таких планов нет. Президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил, что для удобства пассажиров все авиакомпании должны поддерживать одинаковый уровень сбора. Если другие перевозчики его увеличат, то и UTair придется поступить так же. По его прогнозам, до конца года цены на авиакеросин «должны стабилизироваться на текущем уровне», но на цене билетов затраты перевозчиков на подорожавшее топливо к концу года скажутся сильнее, и во второй половине года стоимость билетов, возможно, вырастет на 2–4% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Пермяков полагает, что это замедлит темпы роста перевозок в последнем квартале с 10% до 5–6%.



Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов отмечает, что авиакомпании иногда хеджируют цены на авиатопливо, но это может привести и к значительным убыткам, так как цена на нефть — «весьма спекулятивный фактор». Осенью, добавляет он, авиакомпаниям, возможно, придется повышать цены, что может привести к серьезной недозагрузке провозных емкостей.