Агентство по страхованию вкладов требует с бывших контролирующих лиц Мосстройэкономбанка (М Банка) — председателя правления Виктории Фиалко, членов правления Ирины Севериновой, Алексея Майданова, председателя совета директоров Михаила Пальшина, членов совета Владимира Егорова, Ованеса Джалаляна, Федора Абрамова, Натальи Петровой, а также с Анны Бондаревской и Сергея Пучкова — почти 19,327 млрд рублей и 6 млн долларов США. О подаче 24 июля соответствующего иска в Арбитражный суд Москвы АСВ сообщило в среду, 25 июля.

Агентство поясняет, что в статусе конкурсного управляющего провело проверку обстоятельств банкротства банка и установило, что до отзыва лицензии у банка контролирующими лицами были приняты решения о совершении сделок по выдаче кредитов техническим юридическим лицам, выдаче технического (заведомо невозвратного) кредита физическому лицу в отсутствие ликвидного обеспечения, приобретению ценных бумаг у технического юридического лица, приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости и отчуждению ценных бумаг по заниженной стоимости. «Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц», — указывают в АСВ.

Кроме того, агентство 24 июля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших АМБ Банк, — председателя правления Андрея Логинова, членов правления Ирины Булгаковой, Ильи Галкина, Александра Кузьмина, а также члена совета директоров Анатолия Мотылева — к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков и взыскании с них в пользу банка 286,789 млн рублей.

«В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принято решение о выдаче кредита техническому юридическому лицу (не ведущему хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающему собственным имуществом и доходами, позволявшими ему обслуживать задолженность по кредиту) в отсутствие обеспечения», — отмечается в сообщении АСВ.

Напомним, агентство на днях сообщило о подаче в столичный арбитраж заявления о взыскании с бывших контролирующих лиц банка «Российский Кредит», включая Мотылева, около 12,082 млрд рублей.

В апреле текущего года агентство в рамках банкротства «Российского Кредита» подало к его бывшему ключевому собственнику Анатолию Мотылеву иск на 33,29 млрд рублей , а также через суд потребовало 1,02 млрд рублей с Мотылева как контролирующего лица М Банка.

Центробанк в июле 2015 года отозвал лицензии у банков группы Мотылева: «Российского Кредита», Мосстройэкономбанка, АМБ Банка и КБ «Тульский Промышленник». Позже ЦБ объявил, что, как показала проверка качества их активов, традиционный банковский бизнес в группе банков Мотылева практически отсутствовал. В августе 2015-го были также лишены лицензий семь негосударственных пенсионных фондов, которые участники рынка связывали с Мотылевым.

В декабре прошлого года Мосгорсуд признал законным заочный арест Мотылева по уголовным делам, бизнесмен был объявлен в международный розыск. Газета «Коммерсант» уточняла, что одно из дел касается банка «Российский Кредит», другое — М Банка, выдавшего заведомо невозвратный крупный кредит. Издание отмечало, что Мотылев уехал из страны и, по некоторым данным, проживает в Лондоне.

В феврале текущего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Анатолия Мотылева банкротом . В мае апелляция отклонила жалобу Мотылева на это решение.

