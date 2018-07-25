Как анализирует Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, российская валюта практически игнорирует рост нефтяных котировок – сегодня с утра стоимость барреля Brent вернулась к 74 долларам. Актуальный диапазон движения для курса пары доллар/рубль на сегодня составляет 63-64 рубля, для евро/рубль -73,4-74,6 рубля.

«Рост спроса на рублевые активы, по-видимому, будет ограниченным из-за сохранения множества негативных факторов, к которым относятся и торговые войны, и перетекание капиталов из стран с развивающейся экономикой в страны с развитой», - прогнозирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, многое определит статистика по запасам нефти от Минэнерго США.

«Если она, как и данные API, покажет значительное снижение показателя, нефть вполне может уйти за отметку 75 доллара за баррель, что придаст силы как и рублю, так и рынку акций», - поясняет эксперт.