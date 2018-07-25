На площадке для бизнеса Profit на сайте банка запущен новый сервис по покупке залогового имущества с торгов.

В сервисе создана возможность поиска интересующего вас имущества по категории и региону, при этом можно выбрать максимальную цену лота. По каждому предложению указаны даты торгов и приема заявок на участие. В настоящее время здесь размещены предложения, среди которых нежилые помещения, здания, автомобили, оборудование, спортивный инвентарь, автозаправочные станции, помещения под производство.

«Цель создания банковской витрины по продаже залогового имущества – разрушение мифа о том, что приобрести у банка залоговое имущество по выгодной цене невозможно. За каждым объектом имущества закреплен ответственный менеджер, который проконсультирует по всем вопросам и поможет приобрести выгодно участок или авто как для масштабирования бизнеса, так и для личного пользования», – поясняет руководитель проектов «Ак Барс Цифровые Технологии» Лиана Гареева.