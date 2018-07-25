АФК «Система» объявила конкурс на разработку технологии поиска потерявшихся людей с призовым фондом 1 млн долларов. Об этом РБК сообщили в благотворительном фонде «Система», выступающем оператором социальных инвестиций АФК.



По условиям конкурса его участники должны представить экспертному совету технологическое решение, которое поможет найти потерявшегося человека без источника связи и сделать это максимум за десять часов в любое время суток и при любой погоде.

Часть призового фонда составит грантовое финансирование (чтобы у участников конкурса была возможность доработать прототип), другая часть — вознаграждение финалистам.

Информационным партнером проекта выступила Минкомсвязь. В числе экспертов — представители поисково-спасательных организаций, в том числе «Лиза Алерт» и «Ангел», лаборатории робототехники Сбербанка, Segezha Group (входит в АФК «Система»). Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2019 года.