Одна из двух крупнейших телекоммуникационных компаний Южной Кореи KT Corporation запустила собственную блокчейн-сеть, намереваясь задействовать ее в различных сервисах, включая цифровую идентификацию, роуминг данных и торговлю энергией.

При этом, пропускная способность составит 2 500 транзакций в секунду, благодаря интеграции в существующую высокоскоростную коммерческую сеть, сообщает Ttrcoin .

После запуска своей новой платформы компания намерена задействовать блокчейн при аутентификации личностей пользователей. Платформа также позволит безопасно передавать данные пользователей глобальным партнерам KT через распределенную сеть.

KT Corporation также рассчитывает, что KT Network Blockchain будет использоваться корпорациями, желающими обмениваться неиспользованными энергетическими квотами через распределенную сеть.