В Армении насчитывается более 300 пунктов Юнистрим, где граждане страны могут получить переводы из России в удобной для себя валюте, а также отправить деньги в РФ.

На данный момент Юнистрим — одна из самых востребованных в Армении систем денежных переводов. Она занимает лидирующую позицию в этом сегменте услуг. Достаточно сказать, что доля Юнистрим на рынке финансовых переводов в Армении составляет около 45%.

И все-таки, несмотря на постоянное расширение сети Юнистрим в Армении, жителям отдаленных поселков приходилось порой тратить немало времени, чтобы доехать до ближайшего пункта переводов. Теперь эта проблема решена благодаря интеграции сервисов Юнистрим и «Айпост» - Национального оператора почтовой связи РА.

Сегодня у «Айпост» самая широкая сеть присутствия как в крупных городах, так и отдаленных населенных пунктах. С начала июля 2018 года во всех городах и поселках Армении, где есть отделения «Айпост», можно получить денежные переводы, направленные через Юнистрим. Клиенты «Айпост» могут отправлять и получать через эту систему денежные переводы в рублях, долларах, евро и национальной валюте — драмах.

Что же касается жителей и гостей России, то они могут совершить перевод в любом российском пункте Юнистрим или на сайте системы, причем без регистрации. А получить его можно в любом почтовом отделении Армении.

- Армения — одно из приоритетных направлений нашего развития, — подчеркивает председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Кирилл Пальчун. — Объемы денежных переводов через Юнистрим в странах СНГ выросли за последний год на 19%. При этом рост в Армении — выше среднего: 24%. Видя заинтересованность жителей Армении в использовании нашей системы, мы максимально расширяем ее возможности на территории этой страны.

Представители «Айпост» также отмечают выгоды от взаимного сотрудничества.

- Объединение возможностей нашей компании с Юнистрим — требование современности. Основная цель «Айпост» - постоянное улучшение и повышение качества предоставляемых услуг. Благодаря запуску Юнистрим в отделениях «Айпост», мы можем предложить нашим клиентам услугу быстрых, надежных и выгодных денежных переводов.

Очевидно, что теперь рост объемов переводов в Армении станет еще более внушительным: по прогнозам аналитиков Юнистрим, у рынка большой потенциал.