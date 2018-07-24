Индекс экономического настроения во II квартале 2018 года снизился на 0,9 п. п.
Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во II квартале 2018 года снизился относительно предыдущего квартала на 0,9 процентного пункта до отметки 99,2. Такие данные представлены в информационно-аналитическом материале Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Таким образом, траектория индикатора вновь перешла в зону недостаточно благоприятного делового климата, указывают аналитики.
«Снижение ИЭН ВШЭ во II квартале 2018 года было обусловлено в основном ухудшением деловых настроений руководителей предприятий добывающей промышленности, строительства и сферы услуг. В частности, негативную динамику продемонстрировали оба «строительных» компонента индекса, при этом баланс оценок уровня портфеля заказов снизился на один процентный пункт до рекордно низкого за последние 13 лет значения (минус 43%). Баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых в подрядных организациях в результате снижения на три процентных пункта (до минус 1%) покинул зону положительных значений, подобное явление наблюдалось в I квартале 2016 года и в кризисном 2009 году», — говорится в релизе ВШЭ.
Менее оптимистичными стали производственные ожидания промышленников: балансы оценок ожидаемого выпуска продукции добывающих и обрабатывающих производств снизились на 3 и 4 п. п. до 15% и 20% соответственно. При этом оценки уровня спроса в добыче также незначительно ухудшились, а в обработке они остались прежними, отмечают эксперты.
Позитивный драйвер ИЭН ВШЭ — деловая уверенность руководителей розничных торговых организаций — частично компенсировал общую негативную тенденцию. Улучшились все три «торговых» компонента: балансы оценок текущих и ожидаемых изменений экономической ситуации в организациях розничной торговли увеличились на 5 и 1 п. п. соответственно, а снижение на 2 п. п. баланса оценок уровня складских запасов также положительно повлияло на динамику ИЭН ВШЭ.
Компоненты ИЭН ВШЭ, относящиеся к сфере услуг, показали разнонаправленные колебания с итоговым снижением отраслевого индекса на 1 п. п.
Среди факторов, ограничивающих развитие бизнеса, во II квартале доминировал недостаточный спрос на продукцию/услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респондентов практически из всех наблюдаемых базовых отраслей экономики. Существенно осложняли деятельность организаций также финансовые проблемы, связанные с недостатком собственных средств предприятий и высоким уровнем налогообложения. Заметно снизилось в течение последних двух лет давление на промышленное производство фактора «неопределенность экономической ситуации», однако в июне 2018 года его отметили 43% руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и 33% — добывающих производств.
Выявленный во II квартале 2018 года перелом позитивного тренда ИЭН выглядит несколько неожиданно, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Основными «антидрайверами», повлиявшими на снижение ИЭН, стали капиталоемкие отрасли реального сектора: строительство и добывающая промышленность, а также сфера услуг, представляющая потребительский сегмент экономики. Среди причин ухудшения настроений предпринимателей из этих видов экономической деятельности можно выделить следующие: слабый инвестиционный и потребительский спрос на продукцию и услуги; рост инфляционных ожиданий, в том числе из-за состоявшегося повышения цен на топливные ресурсы и ожидаемого увеличения ставок НДС; некоторый рост неопределенности экономической ситуации в стране. Причем последний фактор оказывает повышенное давление на строительство и промышленность», — комментирует эксперт.
Впрочем, он допускает, что в III и IV кварталах текущего года ситуация в добывающей промышленности, строительстве и сфере услуг улучшится и, соответственно, ИЭН по итогам 2018 года вновь, возможно, перейдет в зону благоприятного делового климата.
«Если, конечно, принципиально не ухудшится ценовая конъюнктура на этих отраслевых рынках, не будет наблюдаться повышенной курсовой и инфляционной турбулентности или до конца года будет предпринято излишнее регуляторное давление на предприятия и организации, работающие в перечисленных отраслях», — отмечает Остапкович.
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