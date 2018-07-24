Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с 23 июля расчеты по страховому случаю Газбанка через Сбербанк , за первый день выплатило вкладчикам рухнувшего банка 7,1 млрд рублей, что составляет 40% страховой ответственности агентства. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Агентство напоминает, что страховое возмещение выплачивается в 20 субъектах РФ, при этом только в Самарской области для осуществления выплат в 28 городах и населенных пунктах задействовано около 130 отделений Сбербанка.

Ранее АСВ сообщило, что в общей сложности за компенсациями на сумму около 17,8 млрд рублей могут обратиться порядка 47,5 тыс. вкладчиков.



Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля текущего года.