Внешэкономбанк сможет пополнять капитал за счет депозитов Центробанка РФ, указывает Reuters со ссылкой на меморандум о финансовой политике госкорпорации, размещенный на сайте правительства.

ВЭБ работает в убыток несколько лет подряд из-за большого объема накопленных проблемных активов. Так, убыток госкорпорации в 2017 году по МСФО составил 287,7 ммлрд рублей против 111,9 млрд в 2016 году, напоминает информагентство.

В ноябре замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что РФ продлит государственную гарантию ВЭБу на сотни миллиардов рублей до 45 лет: такой срок нужен, по оценке ВЭБа, для оздоровления проблемных активов.

Согласно меморандуму, который был утвержден правительством 23 июля, в расчет дополнительного капитала ВЭБ сможет включать не только средства Фонда национального благосостояния, но и средства от ЦБ или «иных источников», если депозиты невозможно истребовать досрочно либо их можно истребовать не ранее чем через пять лет после включения в расчет капитала, а при ликвидации ВЭБа требования кредиторов (предоставивших эти иные депозиты) удовлетворяются в последнюю очередь.

Пресс-служба ЦБ не ответила на запрос Reuters. Пресс-служба ВЭБа в ответ на вопрос о планах привлечения средств у ЦБ сообщила, что вопрос находится в проработке и комментировать детали преждевременно.

Новый финансовый меморандум ВЭБа разрешает госкорпорации входить в капитал проектов фондов прямых инвестиций, вкладываться в строительство жилья и в проекты в сельском хозяйстве, но бизнес-модель ВЭБа серьезно не изменится, сказал в интервью РИА Новости первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

«Мы не сфокусированы на получении прибыли, при этом мы всегда смотрим на проекты с точки зрения возвратности. Убытки могут возникать — но речь идет лишь о временной убыточности проекта. Есть проекты государственного значения, по которым убыток допускается в краткосрочной перспективе. На такие случаи в меморандуме прописан источник погашения потерь ВЭБа для таких проектов», — цитирует РИА Новости Цехомского. Он добавил, что «государство предусмотрит источник покрытия этих потерь».

Капитал госкорпорации по итогам I квартала 2018 года составлял 436,2 млрд рублей. С начала года ВЭБ получил 95,6 млрд рублей в виде имущественного взноса. А всего за 2016—2018 годы ВЭБ получил взносы почти на 350 млрд рублей.

Ранее источники Reuters говорили, что в качестве одного из вариантов докапитализации ВЭБа обсуждалась передача пакета акций ВТБ из банка «ФК Открытие». После этого замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что такой вариант возможен только в виде продажи или мены активов.



ВЭБ получил на санацию в кризис 2008—2009 годов два банка — «Глобэкс» и Связь-Банк. На их спасение было потрачено 212 млрд рублей, которые ЦБ выделил ВЭБу в форме депозитов, переоформленных затем в облигации.