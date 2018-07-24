Внешэкономбанк работает над созданием единой платформы проектов в рамках своей группы, а в будущем платформу смогут использовать и другие российские институты развития. Об этом говорится в релизе ВЭБа .

«Сейчас ВЭБ активно работает над созданием единой платформы проектов в группе ВЭБа. Там будет единый pipeline и продуктовая линейка ВЭБа, РЭЦ, «ВЭБ Инноваций», ФЦПФ, «ВЭБ Инжиниринга». Эта работа строится на принципах открытости и партнерства. В перспективе платформа может использоваться и другими институтами развития — нашими партнерами из «ДОМ.РФ», Корпорации МСП, Фонда развития промышленности. Это даст синергетический эффект для всей экономики от сложения потенциала государственных институтов развития», — рассказал заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Алексей Иванченко.

Правительство РФ утвердило новый меморандум о финансовой политике ВЭБа. Предыдущая редакция меморандума была принята почти 11 лет назад (в 2007 году) и требовала корректировок под новые задачи и вызовы, поясняют в госкорпорации.



Уточняется, что новая редакция меморандума актуализирует принципы работы, задачи и инструменты деятельности ВЭБа. Среди прочего принятие меморандума позволит уже в этом году реализовать первые сделки в рамках фабрики проектного финансирования.