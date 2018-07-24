Китайские телеком-гиганты China Mobile, China Unicom и China Telecom объявили о запуске исследовательской группы, которая займется изучением применения технологии блокчейн. Всего в работе группы планируют участвовать 20 экспертов из восьми компаний, включая Huawei, Union Mobile и Financial Technology (UMF).

Как сообщает Anycoin , задача группы – построить вокруг блокчейн-приложения заслуживающую доверия команду для исследования блокчейн-сферы.

Группа планирует взять на себя создание реальных кейсов использования технологии в работе с цифровыми и телекоммуникационными активами, а также телеком-сетями нового поколения.