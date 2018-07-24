Торговая палата США проявляет интерес к начальным размещениям монет (ICO) как к инструменту для привлечения капиталов, но только при условии их регулирования. На прошлой неделе она запустила собственную программу финтех-инноваций, попутно выделив продажи криптовалют и токенов в качестве одной из восьми «основ финтеха».

Организаторы программы намерены заняться «продвижением новых и инновационных способов привлечения капитала, таких как начальное размещение монет (ICO), в то же время выступая за продуманное регулирование и сильные меры по защите потребителей и инвесторов», сообщает Ttrcoin .

«Мы призываем Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжать изучать ICO, чтобы понять, как они могут стать эффективным инструментом для привлечения капитала при условии обеспечения безопасности инвесторов и соблюдения соответствующих законов. Мы также призываем Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) изучать принципы работы криптовалют на рынках фьючерсов и биржевых товаров. В обоих случаях мы призываем ведомства заниматься регулированием продуктов и услуг, которые позволяет создавать эта технология, а не саму технологию», - говорится в сообщении Торговой палаты.

Группа также просит регуляторов разослать нарушителям законодательства в сфере криптовалют «письма о непринятии мер» - уведомления о том, что им необходимо прекратить заниматься противоправной деятельностью, с обязательством не преследовать их по прошлым эпизодам.