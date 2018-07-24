Тинькофф Банк решил запустить кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ). Для большинства заемщиков это будет полностью онлайн-процесс, пишет «Коммерсант».



«Кредитование является базовой потребностью большого количества предпринимателей, поэтому в нашем банке для бизнеса такой продукт обязательно должен быть, иначе клиент не сможет удовлетворить все свои потребности и предпочтет другой банк», — заявил руководитель «Тинькофф Бизнеса» Федор Бухаров.

Предполагается, что на первом этапе сумма кредитов клиенту будет ограничиваться 1 млн рублей. Со временем пороговые значения лимитов планируется увеличить. Срок кредита — не более трех лет, поручители не требуются. Ставка начинается от 12% годовых, однако верхний порог процентной ставки в банке раскрыть отказались, сообщив лишь, что «решение по конкретной заявке будет приниматься скоринговой моделью».

При этом «активное использование расчетного счета в Тинькофф Банке будет несомненным плюсом при рассмотрении заявки», отметил Бухаров. В банке готовы кредитовать и новых клиентов «при соблюдении определенных условий и наличии данных для скоринга». Для большинства заемщиков это будет полностью онлайн-процесс с оперативным принятием решения.

Вместе с тем банкиры отмечают, что сейчас не лучшее время для кредитования малого бизнеса: правильно оценить риски в сегменте довольно сложно, без накопленного опыта банк будет вынужден либо крайне консервативно подходить к скорингу, либо закладывать риски в процентную ставку по продукту.