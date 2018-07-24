Внешэкономбанк будет работать в финансировании проектов совместно с коммерческими банками, а не конкурировать, заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Новая бизнес-модель, которая сейчас формируется, заставляет нас или побуждает нас сконцентрироваться на партнерстве в работе с коммерческими банками. Не конкурировать с ними за то, какой банк предоставит кредитный ресурс, а научиться работать так, чтобы мы создавали определенный комфорт для коммерческих банков входить вместе с нами в синдикаты либо использовать фабрику проектного финансирования», — сказал Шувалов.