Внешэкономбанк завершает согласование с Министерством финансов плана перечисления субсидий для покрытия внешнего долга, в ближайшие две недели документ будет представлен на подпись председателю правительства Дмитрию Медведеву. Одновременно обсуждается порядок взаимодействия между госкорпорацией и министерством для обеспечения полного контроля Минфина за деятельностью ВЭБа, сообщил его глава Игорь Шувалов на встрече с Медведевым.

«Мы сейчас работаем активно с Министерством финансов по документу, который в предварительном плане первый заместитель председателя правительства — министр финансов [Антон Силуанов] одобрил, это план перечисления субсидий Внешэкономбанку на погашение внешнего долга, который был приобретен в предыдущие годы», — цитирует Шувалова ТАСС. По его словам, проработка документа завершится в ближайшие недели.

«Этот документ представляет из себя соглашение между Министерством финансов РФ и Внешэкономбанком о принятии таких субсидий, о порядке приобретения такой субсидии, покрытия соответствующих убытков или на цели возмещения внешнего долга», — пояснил Шувалов. Он добавил, что документ должен быть утвержден решением правительства.

«Одновременно с Министерством финансов мы обсуждаем, как сделать так, чтобы служба внутреннего контроля уполномочивалась работать с казначейством и другими подразделениями Минфина, чтобы степень контроля была буквально ежедневной и у Министерства финансов был полный контроль за деятельностью Внешэкономбанка», — подчеркнул Шувалов.



Глава ВЭБа уточнил, что «после решения вопроса о субсидиях для погашения внешнего долга Внешэкономбанк перейдет к документу по пополнению капитала, о новом капитале Внешэкономбанка, чтобы соблюдались все нормативы, в том числе норматив достаточности капитала, и банк мог активно кредитовать проекты».