Компания планирует открыть от 3 до 5 локальных отделений в 2018 году.
По заявлениям местных СМИ, криптовалютная биржа Binance занимается поиском руководителей для своего нового подразделения в Южной Корее. Таким образом, она, предположительно, планирует выйти на один из самых активных рынков по уровню торговли цифровыми активами.
Всего же компания планирует открыть от 3 до 5 локальных отделений в этом году, сообщает Тtrcoin.
CEO Binance Чангпенг Жао, посетивший конференцию Blockchain Partners Summit в Сеуле на выходных, подчеркнул особую значимость южнокорейского рынка.
Также, ранее Binance добавила поддержку корейского языка и наняла двух представителей местной индустрии криптовалют на должности локального директора по маркетингу и руководителя фонда Binance Labs.
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