По заявлениям местных СМИ, криптовалютная биржа Binance занимается поиском руководителей для своего нового подразделения в Южной Корее. Таким образом, она, предположительно, планирует выйти на один из самых активных рынков по уровню торговли цифровыми активами.

Всего же компания планирует открыть от 3 до 5 локальных отделений в этом году, сообщает Тtrcoin .

CEO Binance Чангпенг Жао, посетивший конференцию Blockchain Partners Summit в Сеуле на выходных, подчеркнул особую значимость южнокорейского рынка.

Также, ранее Binance добавила поддержку корейского языка и наняла двух представителей местной индустрии криптовалют на должности локального директора по маркетингу и руководителя фонда Binance Labs.