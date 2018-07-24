Севергазбанк заключил соглашение с Минпромторгом на предоставление бизнесу кредитов на льготных условиях на приобретение техники и оборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Льготные кредиты предоставляются на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной, коммунальной техники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В соответствии с условиями программы ведомства, кредиты предоставляются по ставке не более 6—7% годовых. Срок кредитования составляет три года. Условия Минпромторга действуют в рамках текущих программ на кредитование основных средств предприятий «Модернизация» и «Большая модернизация».

«Программа Минпромторга — очень важный, продуманный и реальный инструмент, стимулирующий развитие предприятий машиностроения и связанных с ней отраслей экономики. Доступное финансирование резко повышает возможности предпринимателей по обновлению и расширению своих мощностей», — прокомментировал заместитель председателя правления Севергазбанка Денис Лукичев.