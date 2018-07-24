Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента предложил отправлять на исправительные работы телеведущих и актеров за призыв играть в азартные игры в интернете.

По его словам, известные публичные телеведущие, музыканты, актеры, имеющие огромную молодежную аудиторию, в рекламных роликах активно призывают играть в азартные игры, сообщает агентство городских новостей «Москва» .

«Прошу поручить профильным комитетам рассмотреть эту проблему и разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с кратным увеличением штрафов, но и дополнительно с назначением обязательных исправительных работ. Минуту в ролике эти актеры языком поработали, а потом 15 суток пусть поработают лопатой. Задумаются, может быть, что рекламировать, а что нет», - предложил Исаков.

Он также напомнил, что размещение в сети интернет такого рода рекламы запрещено федеральным законодательством и влечет наложение штрафов от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.