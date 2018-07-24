Россельхозбанк совместно с компанией Panasonic выпустил кобрендовую банковскую карту на базе международной платежной системы JCB. Презентация нового продукта состоялась во вторник, 24 июля.

Открыв кобрендовую карту, клиент РСХБ становится участником программы лояльности Club Panasonic на специальных условиях и получает на счет 10 тыс. приветственных бонусов.

За любые покупки по карте ее держателю начисляются бонусные баллы, которые можно конвертировать в скидки на товары Panasonic в фирменном интернет-магазине Panasonic Eplaza. Один балл при этом будет равен одному рублю. Максимальный размер скидки за баллы варьируется и в некоторых случаях может доходить до 50% от стоимости товара.

При этом представители банка отмечают, что баллами можно оплатить лишь часть покупки. Размер возможной скидки, которую можно получить, оплачивая товар баллами, не зафиксирован и может меняться. Участник, авторизовавшись на сайте, видит доступную ему на текущий момент скидку и соответствующую ей цену, складывающуюся из доступной скидки на конкретный товар и текущего баланса бонусного счета. Часть товаров ассортимента может не входить в перечень, на который распространяется возможность оплаты баллами.

Расплачиваясь картой в интернет-магазине Panasonic Eplaza, клиент получит cash back в размере 20% от суммы трансакции в виде бонусных баллов. За все другие операции оплаты товаров и услуг будет начислено баллами 5% от суммы покупок.



«Сотрудничество РСХБ, JCB и Panasonic способствует развитию торгово-экономических отношений между Россией и Японией в знаковый для двух стран год — Год Японии в России», — прокомментировала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

