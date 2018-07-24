Госкорпорация «Ростех» завершила сделку по продаже своей доли в YotaDevices консорциуму во главе с китайской инвестиционной группой Trinity World Management (TWM). «Ростех» получит за свой пакет в 25,1% денежные средства и ликвидные ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей.

Представитель госкорпорации отметил, что продажа связана с тем, что «Ростех» поддержал разработчика на раннем этапе и завершил свою миссию в качестве инвестора.

Как говорится в сообщении госкорпорации , в результате сделки консорциум, включающий Trinity World Management и China Baoli, получит контрольный пакет акций – его доля в YotaDevices превысит 50%.

«Структура сделки предполагает расчет в виде денежных средств и пакета акций China Baoli, дальнейшее участие госкорпорации в YotaDevices приобретет характер портфельной инвестиции. При этом «Ростех» сохранит за собой ключевые элементы технологии и возможность их использования в стратегически важных для госкорпорации направлениях», - указывается в сообщении.