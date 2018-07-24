Росстат обновил демографический прогноз до 2036 года. По оптимистическому варианту ожидается, что к этому сроку население страны вырастет с нынешних почти 147 млн до 157 млн человек, пишут «Известия» .



В предыдущей версии прогноза, подготовленного в 2017 году, прирост заявлялся до 154 млн человек. Ранее аналитики ожидали естественной убыли населения с 2023 года, которая будет компенсироваться за счет мигрантов. Теперь же специалисты Росстата прогнозируют естественный прирост населения, который будет постоянно увеличиваться и к 2035-му составит 349 тыс. человек за год. Также выросли ожидания и по числу мигрантов: ежегодно в страну могут прибывать до 0,5 млн человек.

Высокий вариант прогноза является нормативным и ориентирован на достижение целей, определенных в концепции демографической политики РФ до 2025 года и в госпрограмме РФ «Развитие здравоохранения» (была подписана в конце 2017-го), пояснили изданию в Росстате. Программа предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, что как раз способствует естественному приросту населения.

Средний вариант прогноза Росстата подразумевает, что к 2036 году население страны сократится почти до 146 млн человек, а низкий — до 137 млн человек. Как пояснили в Росстате, наиболее пессимистическая версия прогноза рассчитывается исходя из сложившихся демографических тенденций (в 2017 году наблюдалась естественная убыль населения, соответственно, изменился прогноз), средняя — исходя из тенденций и госполитики.

Три варианта прогноза численности населения рассчитываются ежегодно, отметили в Росстате.

Ранее стало известно, что Минтруд представил правительству свои предложения по нацпроекту «Демография». Предполагается, что он будет нацелен на увеличение числа приверженцев ЗОЖ, доступность соцобслуживания для старшего поколения, рост продолжительности здоровой жизни, поддержку рождаемости и занятости женщин с детьми.

