Проект «Рокетбанк» перешел к группе QIWI. Об этом «Рокетбанк» объявил во вторник, 24 июля.

«У нас сегодня две большие и важные новости. Этим летом «Рокетбанку» исполнилось пять лет. Мы уже такие взрослые, что сделали свой процессинг и стали уже больше банком, чем небанком. Но есть еще одна важная новость — наш новый банк-партнер. Да, сегодня мы официально объявляем о переходе в QIWI Russia», — написал «Рокетбанк» на своей странице в Facebook .

«Рокетбанк» — это полностью мобильный банковский сервис, работа с которым организована через специальное приложение; он стал одним из первых российских виртуальных банков. Для использования сервиса необходимо заполнить анкету на сайте или скачать мобильное приложение и оформить дебетовую карту. Учрежденный Олегом Козыревым, Виктором Лысенко, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом проект развивался с апреля 2016 года в рамках группы «Открытие». В июне текущего года глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что кредитная организация планирует продать «Рокетбанк» группе QIWI до сентября 2018 года. Задорнов пояснил, что речь идет о завершении сделки, приостановленной из-за ввода временной администрации в «Открытие».

«Смена банка-партнера продиктована обстоятельствами, но для нашего будущего они сложились весьма удачно: вы получаете все тот же «Рокетбанк», который продолжит рвать банковские шаблоны, мы получаем больше независимости и свободы творчества. С новым партнером нам тоже повезло: это публичная технологическая компания, акции которой котируются на биржах NASDAQ и MOEX. Да и банк «Открытие», наш предыдущий партнер, владеет долей в Киви Банке, поэтому мы не сжигаем мосты, а, наоборот, рассчитываем на сотрудничество и в дальнейшем», — говорится в письме «Рокетбанка» для клиентов.

В «Рокете» подчеркивают, что он всегда работал вместе с банком-партнером, но постепенно все больше погружался в банковские процессы, переделывал их в «рокетстиле» и запускал на их основе новые функции и даже продукты; зависимость от банка-партнера становилась все меньше. «Последние месяцы мы трудились над самым сложным, заключительным этапом технологической самостоятельности: мы сделали процессинг и АБС — ядро банка… Нам по-прежнему нужен банк-партнер, но теперь мы интегрируемся не технологически, а юридически, то есть используем только его банковскую лицензию», — поясняют в «Рокетбанке».

Там обещают, что «современная инфраструктура сделает работу «Рокетбанка» еще быстрее и надежнее». Банк готов к росту клиентской базы до нескольких миллионов человек. Сервис обещает «показать новое быстрое приложение, «веб-клиент», гибкие персональные лимиты, онлайн-клиринг и другие классные штуки».

В «Рокетбанке» рассчитывают, что для клиентов смена его банка-партнера пройдет «практически незаметно». «Ваш тариф, остатки на счетах, рокетрубли, история чата с поддержкой — все останется как было», — заверили в «Рокете».



Там также рассказали о «плане переезда»: с 24 июля начинается выпуск карт в QIWI новым клиентам, 25 июля запускается процесс миграции старых клиентов (для тех, кто не хочет долго ждать, создана виртуальная очередь), а окончание миграции намечено на 1 октября.