Банк «Ренессанс Кредит» запустил на сайте пилотную версию онлайн-чата. Теперь клиенты смогут пообщаться со специалистами на официальной странице банка в Интернете , говорится в сообщении кредитной организации.

«С помощью данного сервиса можно получить ответы на различные вопросы, связанные как с продуктами «Ренессанс Кредит», так и касающиеся сервисного обслуживания. Например, сотрудники могут рассказать о механике полного досрочного погашения, способах оплаты кредита, сориентировать по графику работы отделений», — отмечается в релизе.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо развернуть окно чата, кликнув на соответствующий значок, расположенный в правом нижнем углу экрана.

«Новый канал позволит клиентам оперативно получать помощь и ответы на интересующие вопросы, а также экономить время при обращении в банк», — уверена исполнительный директор, начальник управления дистанционного обслуживания клиентов «Ренессанс Кредит» рассказала Полина Кузьмина.