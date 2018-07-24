Мосгорсуд во вторник оставил в силе заочный приговор гражданке США Жанне Булах, признанной виновной в хищении из бюджета Московской области 11 млрд рублей и получившей 11 лет колонии. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Мирошниченко.

«Суд отклонил нашу апелляционную жалобу, срок наказания Булах оставлен без изменений», — сказал адвокат.

Ранее суд признал Булах виновной по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и части 3 статьи 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем») УК РФ и назначил ей заочно наказание в виде 11 лет заключения с его отбыванием в колонии общего режима. Всего Булах совершила 11 преступлений по статье «Мошенничество» и столько же по статье об отмывании денег. Ее имущество было арестовано и обращено в доход государства.

Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции на территорию РФ.

В апелляционной жалобе защита Булах просила отменить приговор суда первой инстанции и оправдать гражданку США. При этом был заявлен отвод председательствующей судье якобы из-за нарушения процессуальных норм, «личной заинтересованности судьи и предвзятости». «Вся вина, исходя из текста приговора, в том, что Булах имеет некоторое отношение к некоторым лицам и коммерческим организациям, которые осуществляли некое хищение и некую легализацию», — заявил один из адвокатов Шамиль Арифулов, подчеркнув, что «никакого хищения средств не было».

Представитель прокуратуры попросил оставить приговор без изменений.

В свою очередь адвокат Екатерина Туфан, представитель потерпевшей стороны (правительство Московской области и два акционерных общества, специализирующихся на инвестициях и ипотеке. — Прим. ТАСС), попросила суд передать около 10 млрд рублей в счет погашения гражданских исков. «Мы просим изменить приговор в части передачи ценностей, находящихся в Санкт-Петербурге в Государственном музее истории, и обратить имущество в доход потерпевших», — сообщила она ТАСС, добавив, что, согласно приговору Басманного суда Москвы, ценности переданы в Министерство культуры РФ.

Как уточнила Туфан, потерпевшие просят обратить в счет погашения исков и передать на ответственное хранение ГБУК Московской области «Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» картины, иконы, предметы мебели и интерьера, посуду, столовые приборы, статуи, фарфоровые изделия, монеты, доспехи, обмундирование и оружие.

По данным СМИ, Булах является женой бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который вместе с сообщниками обвиняется в хищении из бюджета Московской области 14 млрд рублей. Некоторые фигуранты этого дела — Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова — по приговорам суда уже отбывают наказание. Дело в отношении Булах рассматривалось в суде заочно, так как она скрывается на территории США, с которыми у России отсутствует соглашение об экстрадиции.

Кузнецов занимал пост министра финансов Московской области в 2000—2008 годах, будучи также в период с 2004 по 2008 год первым вице-премьером правительства Подмосковья. Он был задержан летом 2013 года вблизи города Сен-Тропе в соответствии с ордером, выданным Россией. Бывший чиновник находился в розыске Интерпола с ноября 2012 года. В марте 2015 года Кассационный суд Парижа удовлетворил запрос об экстрадиции экс-чиновника в Россию, однако соответствующий декрет французского правительства до сих пор не подписан.

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах ООО, подконтрольных участникам организованной группы. По словам Петренко, на похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, десять дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых островах, и иное имущество.



Кроме того, как отметила представитель СК, в ходе следственных действий на территории России были обнаружены представляющие художественную и историческую ценность предметы антиквариата, которые Булах перед отъездом в США пыталась вывезти в Финляндию, что было пресечено следствием. Это 1 357 объектов — печатные издания и книги, картины, паспарту с иконами и газетными выписками, картины, предметы мебели и интерьера, посуда, столовые наборы, статуи, фарфоровые изделия, монеты, доспехи, холодное и клинковое оружие, пистолеты и прочее. Так как это имущество было приобретено обвиняемой на похищенные ею и участниками организованной группы денежные средства, принято решение по его аресту и обращению в доход государства.