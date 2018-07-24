Согласно условиям акции держатели карт «Мир» при оплате билетов в кино через сервис «Рамблер/касса» получают 15% скидку на билеты, а также возможность на протяжении целого года ходить в кинотеатры бесплатно. Для участия в акции не требуется регистрация. Все держатели карт «Мир», оплачивая билет в кино через сервис «Рамблер/касса», получают гарантированную скидку.

В конце каждого месяца все, кто купил хотя бы один билет в кино в рамках акции, автоматически участвуют в розыгрыше главного приза – годового абонемента на два бесплатных билета в кино на любимые места на каждый день. Абонемент на два бесплатных места действует целый год с момента его получения. Акция проходит на территории всей страны, а принять участие в ней могут держатели карт «Мир» любого банка.

Акция действует при покупке билетов на «Рамблер/кассе», а также на ресурсах партнеров-кинотеатров «Монитор», «МосКино», «Пять звезд», «Mori Cinema», «Люксор», «Киносфера», «Алмаз Синема», «Тетерин Фильм», «Пионер» и многих других.

Подробная информация об акции доступна на сайте банка «Возрождение» в разделе «Банковские карты» – «Специальные предложения» .