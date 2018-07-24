Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию меморандума о финансовой политике Внешэкономбанка. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Определены основные направления и показатели инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, деятельности по поддержке экспорта, консультационной, финансовой и другой предусмотренной федеральным законом «О банке развития» деятельности госкорпорации при реализации проектов в России и за рубежом», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что уточнены принципы деятельности, на которых основывается выполнение ВЭБом основных функций. Определены основные инструменты и отраслевые приоритеты деятельности ВЭБа, а также скорректированы подходы к регулированию финансовой деятельности, управлению рисками и обеспечению финансовой устойчивости госорганизации.

Утверждение новой редакции меморандума позволит оптимизировать работу ВЭБа за счет развития нормативной базы, регулирующей его деятельность, и будет способствовать повышению эффективности его деятельности как национального института развития.