Обновленная платежная система Банка Англии должна уметь подключаться к финтех-фирмам, использующим технологию распределенного реестра (DLT), говорится в заявлении Центробанка Великобритании.

Ожидается, что обновленная система будет запущена в 2020 году и сможет усилить защиту от кибератак и расширить число предприятий, использующих ее, сообщает Reuters . Предприятия смогут пользоваться системой напрямую, не обращаясь за посредничеством крупных банков.

Британское правительство заинтересовано в том, чтобы Великобритания оставалась ведущим центром финтех-инноваций, таких как платежи и блокчейн. При этом, Берлин, Париж и другие города ЕС, обеспокоенные доступом к единому рынку блока после Brexit в следующем году, стремятся привлечь к себе финтех-фирмы из Великобритании.

«Все участники подтвердили, что функциональность, предоставляемая обновленным RTGS-сервисом, позволит их системам подсоединиться и осуществлять расчеты с деньгами центрального банка», - говорится в сообщении Банка Англии. В нем также подчеркивается, что «был получен ряд рекомендаций по обеспечению оптимального доступа к деньгам ЦБ».