Выдача потребительских кредитов на сумму более 500 тыс. рублей во II квартале 2018 года увеличилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй.

Число выданных кредитов на сумму более 500 тыс. рублей во II квартале составило 387,6 тыс. против 283 тыс. в прошлом году.

Выдача потребительских кредитов на сумму до 30 тыс. рублей снизилась во II квартале 2018 года по сравнению с прошлым годом на 31,3%. Было выдано 1,2 млн кредитов.

На 6,5% сократилась выдача потребительских займов в размере 30—100 тыс. рублей.

Выдача потребительских кредитов на сумму от 100 тыс. рублей выросла. Также на 12,2% вырос сегмент займов на суммы 300—500 тыс. рублей.

Всего за II квартал было выдано 3,47 млн потребительских кредитов — на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.