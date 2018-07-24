Начальником Южного главного управления Банка России с 30 июля назначен Евгений Эберенц, сообщила во вторник пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 30 июля 2018 года начальником Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Эберенц Евгений Эдуардович», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

В нем отмечается, что ранее Эберенц занимал должность первого заместителя начальника Волго-Вятского главного управления ЦБ.