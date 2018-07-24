Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1 000 000% в конце 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении об экономической ситуации в Западном полушарии.

«Мы прогнозируем рост инфляции до 1 000 000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов», — отмечается в документе.

Фонд подчеркивает, что Венесуэла находится в «глубоком экономическом и социальном кризисе». Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%.

«Третий год подряд снижение ВВП страны выражается двузначными цифрами», — указали в МВФ. Это, по мнению экспертов фонда, обусловлено «значительным падением добычи нефти». При этом снижение темпов роста экономики Венесуэлы в 2019 году прогнозируется на уровне 5%.

«Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ (здравоохранение, электро- и водоснабжение, сфера транспорта и безопасности), а также нехватка продовольствия по субсидированным ценам привели к огромным миграционным потокам, что усилит побочные последствия [сложившейся в Венесуэле ситуации] для соседних стран», — заключили в организации.

В апреле МВФ прогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в нынешнем году на уровне 13 865%. Это самый высокий показатель инфляции в мире. На втором месте Судан, инфляция в котором прогнозируется на уровне 43,5% в 2018 году и 39,5% в 2019-м.