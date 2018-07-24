Затраты интернет-компаний на исполнение «закона Яровой» могут оказаться меньше, чем предполагалось, следует из документов Минкомсвязи. Так, Rambler Group может потратить на него около 11 млн рублей единоразово и еще около 1,4 млн рублей ежегодно. Однако эксперты не исключают, что оценки могут быть занижены, для более крупных компаний затраты могут достигнуть почти 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».



Минкомсвязь направила на оценку регулирующего воздействия в Минэкономики проект приказа о требованиях к оборудованию и программно-техническим средствам, которые организаторы распространения информации (ОРИ) должны будут использовать для реализации «закона Яровой». Под действие приказа попадут мессенджеры, социальные сети, сайты знакомств и другие онлайн-сервисы, зарегистрированные в реестре ОРИ Роскомнадзора: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Rambler, Mail.Ru, Snapchat, Telegram и другие.

В соответствии с постановлением правительства, принятым 28 июня, они должны хранить записи разговоров, сообщения, изображения, видео и другие данные пользователей в течение полугода и предоставлять их по требованию служб безопасности.

Дополнительные затраты на «закон Яровой» интернет-компаний с 500 тыс. активных пользователей составят около 20 млн рублей, следует из документа. Минкомсвязь приводит в пример оценку затрат Rambler Group: 10,9 млн рублей разово, а также 120 тыс. рублей в месяц. В эту сумму войдут расходы на увеличение серверного парка, коммутаторы, программно-технические средства оперативно-разыскных мероприятий и разработку софта. Расчет стоимости основан в том числе на данных разработчика решений систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-Транс». Исходя из этих расчетов, Минкомсвязь полагает, что интернет-компании «могут быть готовы приступить к выполнению требований о хранении информации».

В Минэкономики сообщили, что документ поступил и «заключение к нему будет подготовлено в начале августа». По данным Mediascope, месячная аудитория проектов «Яндекса» в июне 2018 года составила 24,2 млн россиян 12–64 лет, «ВКонтакте» — 16,9 млн, «Одноклассников» — 8,8 млн, главной страницы Rambler — 2,2 млн.

В июне 2017 года Mail.Ru Group оценивала разовые капитальные расходы группы на реализацию требований «закона Яровой» в 1,2–2 млрд долларов и дополнительные ежегодные операционные расходы в 80–100 млн долларов. Даже по расценкам «Норси-Транс» для компании такого уровня разовые расходы составят почти 1 млрд рублей, считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Очевидно, что для Rambler Group расходы будут меньше, поскольку у нее меньше пользователей, но в целом оценки Минкомсвязи по затратам онлайн-сервисов на исполнение закона занижены, считает эксперт.