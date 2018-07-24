Выполнение Внешэкономбанком основных функций, предусмотренных федеральным законом «О банке развития», посредством реализации проектов основывается в том числе на принципе безубыточности деятельности, однако на основании решений наблюдательного совета допускается возможность получения ВЭБом отрицательных финансовых результатов в среднесрочном периоде. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства меморандуме о финансовой политике Внешэкономбанка .

Как отмечается в документе, при осуществлении своей деятельности Внешэкономбанк исходит из необходимости достижения финансового результата, предусматриваемого финансовым планом его доходов и расходов (бюджетом). ВЭБ участвует в реализации проектов при условии прогнозируемой по результатам экспертизы возвратности предоставленных им денежных средств с приемлемыми уровнями доходности и рисков с учетом имеющихся источников финансирования, субсидий и иных мер поддержки, в том числе государственной. Внешэкономбанк участвует в реализации проектов (сделок), имеющих общегосударственное значение для экономики РФ, в отсутствие прогнозируемой возвратности средств при условии определения источников финансирования указанных проектов и компенсации участия ВЭБа, определения иных инструментов и мер поддержки, в том числе государственной.

«В целях реализации в долгосрочной перспективе функций, предусмотренных федеральным законом «О банке развития», на основании решений наблюдательного совета Внешэкономбанка допускается возможность получения Внешэкономбанком отрицательных финансовых результатов в среднесрочном периоде (от одного года до трех лет)», — сделана оговорка в меморандуме.

Согласно документу, ВЭБ в рамках осуществления инвестиционной деятельности предоставляет финансирование на возвратной основе, выдает гарантии и поручительства, участвует в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций в целях реализации проектов, соответствующих установленным в меморандуме основным направлениям инвестиционной деятельности фининститута и следующим условиям: общая стоимость проекта составляет более 1 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте (в пресс-релизе ВЭБа уточняется, что минимальная стоимость проектов снижена с 2 млрд рублей); срок окупаемости проекта составляет более года (ранее минимальный срок окупаемости составлял пять лет); минимальный совокупный размер участия Внешэкономбанка в финансировании проекта составляет 0,5 млрд рублей или эквивалент в иностранной валюте.

«Снижение минимальной стоимости проектов позволит увеличить количество потенциальных проектов и расширить присутствие банка в регионах. Именно там много проектов, для которых необходимы меньшие объемы инвестиций, но для развития территорий эти проекты являются стратегическими. На поиск таких проектов нацелена новая модель работы ВЭБа в регионах и наша команда региональных менеджеров», — комментирует заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Алексей Иванченко, чьи слова приводятся в сообщении ВЭБа.

В релизе также указано, что «существенно расширен маневр ВЭБа по участию в проектах за счет таких инструментов, как проектное финансирование, мезонинное финансирование и других».

Согласно меморандуму, Внешэкономбанк предоставляет преимущественно среднесрочное (от года до трех лет) и долгосрочное (более трех лет) финансирование. Доля данных видов финансирования на возвратной основе устанавливается в размере не менее 80% процентов общего объема финансирования. Из документа также следует, что срок участия ВЭБа в уставном капитале коммерческой организации, являющейся заемщиком или специально созданной для реализации определенного инвестпроекта, может составлять не более 20 лет по проектам, связанным с развитием инфраструктуры и устранением инфраструктурных ограничений экономического роста, и не более десяти лет по иным проектам.



В числе прочего меморандум предусматривает, что ВЭБ не совершает сделки и не осуществляет операции, стороной по которым являются юридические лица с долей участия резидентов офшорных зон более 50%. При этом ВЭБ вправе осуществлять операции, которые не соответствуют основным направлениям и ограничениям, в порядке и на условиях, определяемых решениями наблюдательного совета.