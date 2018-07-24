Порог минимальной стоимости проектов для участия Внешэкономбанка, согласно новому финансовому меморандуму, снижен, минимальный срок окупаемости составит один год вместо пяти лет, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой ВЭБа Игорем Шуваловым.

«Там критерии проектного финансирования некоторым образом изменены с точки зрения определенного смягчения условий, что позволит, надеюсь, Внешэкономбанку кредитовать большее количество проектов, необходимых для страны. Там и по срокам окупаемости прошла корректировка с пяти лет до одного года, и по минимальному объему финансирования», — сказал Медведев.

Ранее минимальная стоимость проектов для получения финансирования от ВЭБа составляла 2 млрд рублей.