Ранее минимальная стоимость проектов для получения финансирования от ВЭБа составляла 2 млрд рублей.
Порог минимальной стоимости проектов для участия Внешэкономбанка, согласно новому финансовому меморандуму, снижен, минимальный срок окупаемости составит один год вместо пяти лет, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой ВЭБа Игорем Шуваловым.
«Там критерии проектного финансирования некоторым образом изменены с точки зрения определенного смягчения условий, что позволит, надеюсь, Внешэкономбанку кредитовать большее количество проектов, необходимых для страны. Там и по срокам окупаемости прошла корректировка с пяти лет до одного года, и по минимальному объему финансирования», — сказал Медведев.
Ранее минимальная стоимость проектов для получения финансирования от ВЭБа составляла 2 млрд рублей.
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