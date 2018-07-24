Конституционный cуд (КС) отменил практику отказов Верховного суда и судов общей юрисдикции гражданам в индексации взысканных ими с физических и юрлиц долгов — она предусмотрена ст. 208 Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Законодателю предписано установить критерии индексации, а судам до этого — пересчитывать взысканные суммы с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) без каких-либо ограничений и вне зависимости от вины должника за просрочку, пишет «Коммерсант».

Положение ГПК о том, что суд может произвести индексацию взысканных им денежных сумм на день исполнения решения, признано неконституционным по трем жалобам граждан в КС. На их примере КС рассмотрел все возможные варианты индексации долгов, взысканных в рамках уголовного, гражданского и административного дел — как с физических, так и с юридических лиц. В индексации вовремя не уплаченных должниками сумм заявителям было отказано, но КС велел эти решения пересмотреть.

Проблему создала отмена действия в 2005 году федерального закона 1991 года «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР». Верховный совет РСФСР тогда указал индексировать по ИПЦ госзарплаты, пособия, вклады в Сбербанке, пенсии, госзаймы, а также выплаты гражданам за ущерб. В декабре 1993 года часть закона, не имевшая в этой редакции экономического смысла (так, нижним порогом индексации в нем указаны 6%) и угрожавшая стабильности госфинансов, была отменена указом президента, а с 2005 года отменен и сам закон — вместе с нормой 1991 года, предписывавшей учет ИПЦ в случаях ущерба гражданам.

При этом суды сочли невозможным применять в случае просрочки должником выплаты иной порядок и механизм индексации (в том числе по ставке банковского процента). Заявители в КС доказали, что подход судов оставлял их незащищенными от негативных последствий роста цен с момента вынесения и до исполнения судебного решения.

КС с трактовкой ст. 208, позволяющей суду уклоняться от исследования вопроса по существу, не согласился. Норма ГПК признана неконституционной в той мере, в какой она не содержит критериев для индексации требований, — по мнению КС, пробел в законодательстве не должен мешать защите прав граждан. Законодателю предписано установить критерии индексации, а судам до этого — индексировать взысканные суммы с учетом ИПЦ, рассчитываемого Росстатом.

По решению КС, при рассмотрении вопроса об индексации суды вправе использовать различные статистические данные без запретов и ограничений. Не ограничены и случаи применения индексации — это упрощенный порядок возмещения взыскателю потерь от инфляции (вне зависимости от вины должника за просрочку), а не санкция в отношении должника, напомнил КС.

Эксперты считают позицию КС важной: тем самым в полной мере выполняется конституционная норма о том, что права и свободы гражданина действуют непосредственно и обеспечиваются правосудием.

