Законопроект ФСБ о средствах для негласного получения информации о шпионской технике может оказаться опасным для разработчиков софта, пишет «Коммерсант». По мнению участников IT-рынка, предложенное ФСБ определение средств для негласного получения информации может включать в себя ПО, которое передает разработчику информацию о попытках взлома или ошибках.



Проект поправок к Уголовному кодексу (УК) РФ, опубликованный ФСБ на regulation.gov.ru в начале июля, вводит определение таких технических средств, которое, по мнению службы, должно отделить их от бытовой электроники для массовых потребителей.



Совет ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики направит в ФСБ предложения к разработанному службой законопроекту, рассказал изданию председатель советаТПП РФ Николай Комлев. По его словам, участники IT-отрасли не согласны с предложенным в законопроекте определением, оно включает в том числе программное обеспечение, которому «намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного получения информации». Но большинство отечественных и международных софтверных вендоров используют для защиты своих прав на интеллектуальную собственность различные системы мониторинга взлома программ, поясняет Комлев. Кроме того, разработчики собирают информацию, чтобы оказывать пользователю техническую поддержку.

Таким образом, для IT-компаний предложенная трактовка может означать расширение сферы уголовной ответственности: ст. 138.1 УК РФ предполагает уголовную ответственность за незаконный оборот средств для негласного получения информации в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, штрафа или принудительных работ.

По мнению Комлева, нечеткие оценочные формулировки в законопроекте повышают вероятность отнесения действий разработчика, направленных на защиту и техническую поддержку продукта, в категорию неправомерных. Это, в свою очередь, может увеличить количество пиратского софта, так как снизится контроль нарушений исключительных прав разработчиков, резюмирует он. Совет ТПП намерен направить окончательные предложения в ФСБ не позднее сентября. Речь идет о том, чтобы не распространять ст. 138.1 УК РФ на разработчиков ПО, собирающих информацию, связанную с работой и защитой созданного ими софта, установленного у третьих лиц, поясняет Комлев. Это предлагается однозначно закрепить в самом УК РФ, а не в подзаконных актах.