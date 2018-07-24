По словам чиновников Индии, биткоин может получить статус биржевого товара и, соответственно, регулироваться наравне с традиционными финансовыми инструментами. Специальный советник Резервного банка Индии Шьям Диван выступил в Верховном суде с речью о необходимости регулирования местного криптовалютного рынка для предотвращения «незаконных транзакций» на территории страны.

Как напоминает ForkLog , в апреле этого года Резервный банк Индии запретил подконтрольным учреждениям предоставлять частным лицам и компаниям услуги, связанные с цифровыми валютами вроде биткоина. Кроме того, был введен запрет на проведение транзакций с целью покупки криптовалют, что вызвало возмущение представителей криптосообщества Индии.