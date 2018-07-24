Госдума приняла в третьем чтении закон о страховании средств на счетах малых и микропредприятий, инициированый группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Застрахованы будут денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада, сообщает ТАСС .

Размер страхового возмещения аналогичен возмещению для физлиц и индивидуальных предпринимателей - на данный момент эта сумма составляет 1,4 млн рублей.

Право на получение страховой выплаты в случае банкротства кредитной организации вкладчик будет иметь только в случае, если он есть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая. При этом, если вкладчика исключат из реестра после наступления страхового случая, это не повлияет на его права по получению возмещения.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, если закон будет принят, его действие будет распространяться на 2,9 млн субъектов малого предпринимательства.