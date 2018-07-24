Госдума приняла два законопроекта о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Пакет законов, внесенный правительством РФ, прошел третье, окончательное чтение. Экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты будет постепенно снижена до нуля, одновременно произойдет равномерное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Одним законопроектом предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение шести лет начиная с 1 января 2019 года. Второй документ предусматривает равномерное повышение ставок НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на величину снижения с 30% до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты на тот же период.

Повышение НДПИ планируется только до 2021 года.



Предполагается, что в результате экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным. Чтобы избежать удорожания топлива на внутреннем рынке, введут обратный акциз на нефть для НПЗ. Его получат лишь те заводы, которые не только выпускают, но и поставляют бензин на внутренний рынок. Размер акциза — примерно 3 тыс. рублей на тонну перерабатываемого сырья.

Дополнительные доходы бюджета от налогового маневра оцениваются в 1,3—1,6 трлн рублей за шесть лет.